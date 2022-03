Curso técnico é a opção para os estudantes que buscam rápida inserção no mercado de trabalho

Com o mercado de trabalho cada vez mais exigente, ser um profissional capacitado e qualificado é um diferencial para suprir as necessidades das empresas. Uma das opções para isso é ingressar em cursos técnicos. Por serem reconhecidos e valorizados por diversos ramos profissionais, os cursos técnicos surgiram com uma proposta de serem uma formação rápida, mas que garante ensino profissionalizante.



Com duração média de dois anos dois a menos que a maioria das graduações as formações técnicas oferecem todas as ferramentas necessárias para atender as demandas do mercado, preparando, assim, um trabalhador tecnicamente qualificado com uma formação atualizada. Seja pela grande procura no mercado de trabalho, pelo baixo custo nas mensalidades ou pela formação mais rápida, os cursos técnicos são a opção daquelas pessoas que desejam uma colocação profissional melhor.



A estudante Renata dos Santos Alves, 22 anos, sempre quis trabalhar na área de saúde, mas estava em dúvida entre seguir a graduação em Enfermagem ou curso técnico de enfermagem. "A área da saúde sempre me encantou, então eu pensei em fazer a graduação, mas eu precisaria estudar cinco anos e isso não era um atrativo. Sendo assim, procurei me informar sobre o curso técnico na área e soube que era a melhor opção para mim. Estou na metade do curso e já consegui aprender muita coisa que vou aplicar no meu dia a dia. Estou feliz e realizada com a minha escolha e espero que ao terminar eu consiga emprego fácil", revela a jovem.