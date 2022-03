General Rêgo Barros diz que não vota mais em Bolsonaro

'Neles, não voto mais', reforçou (foto: ISAC NOBREGA/PR) Ex-porta-voz da Presidência da República no primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, o general Otávio do Rêgo Barros diz, em artigo publicado na edição dessa quinta-feira (17/03) do Correio , que não votará nos mesmos candidatos da eleição de 2018. Ou seja, não repetirá o voto em Bolsonaro. “Me lembro bem em quem votei nas últimas eleições. Neles, não voto mais”, afirma.

Na avaliação do general, é terrível para a política brasileira que os eleitores, em sua maioria, sequer saibam em quem votaram nas eleições anteriores. Pior, sequer acompanham o trabalho dos eleitos para ver se realmente cumpriram as promessas de campanha. Tem político eleito que prefere andar de jet ski e fazer churrasco do que trabalhar.

Mentiras e fanfarronice

No entender dele, “corrupção é palavra deletada do dicionário, já que o acusado, mesmo pego com dinheiro escondido em lugares íntimos, pode alegar desconhecer a sua origem. Mentira é só uma questão de ponto de vista e sempre há a possibilidade de desdizer o que disse para dizê-lo novamente amanhã sem ruborizar”, frisa o general.

Mais: “Fanfarronice como estilo de vida é utilizada para transformar o candidato em ‘povo’. Jânio Quadros era petiz (expressão para iniciantes em determinados esportes) quando tomou a vassoura como símbolo político. De chapéu de coro e cachaça à farofa com galinha, hoje tudo vale”, acrescenta o ex-porta-voz.

Ele dá a receita para que o eleitorado mantenha a memória em dia quanto aos votos depositados nas urnas: “Fosfosol era um remédio que minha avó nos obrigava a tomar para melhorar a memória e irmos bem na escola. Não sei se funcionou, mas fui aluno razoável e me lembro bem em quem votei nas últimas eleições. Neles, não voto mais”, reforça.