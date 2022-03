Em ataque coordenado, bolsonaristas criticam bloqueio do Telegram

Carlos Bolsonaro falou sobre o bloqueio do Telegram (foto: Renan Olaz/CMRJ/Divulgação)



Políticos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) usaram as redes sociais, nesta sexta-feira (18/03), para atacar a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, que determinou o bloqueio do aplicativo de mensagens Telegram.





LEIA TAMBÉM: Com bloqueio do Telegram, pré-candidatos à Presidência perdem seguidores A rede social foi, durante os últimos meses, adotada por políticos por não conter nenhuma regra de restrição aplicada em outras plataformas, facilitando a distribuição de notícias para apoiadores.





No Twitter, os ataques aconteceram quase todos no mesmo horário, com diferença de minutos.









O @alexandre determinou o bloqueio do Telegram, a única ferramenta atual no qual temos liberdade de expressão.



E sequer conto com imunidade parlamentar para que minhas palavras alcancem a profundidade da minha revolta.#MoraesTirano %u2014 Carla Zambelli (@CarlaZambelli38) March 18, 2022

A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PL-SP) afirmou que o Telegram é a única ferramenta onde há liberdade de expressão. “Moraes determinou o bloqueio do Telegram, a única ferramenta atual no qual temos liberdade de expressão. E nem sequer conto com imunidade parlamentar para que minhas palavras alcancem a profundidade da minha revolta. #MoraesTirano”, escreveu.





Em seguida, o deputado federal Carlos Jordy (PL-RJ) críticou as ações tomadas pelo ministro nos últimos meses. “Alexandre de Moraes determina a suspensão do Telegram no Brasil. Depois de inquéritos inconstitucionais, prisões ilegais e agora censura a mídias sociais. O Brasil já é oficialmente uma ditadura judicial!”, disse.





Em resposta a uma apoiadora, o filho 02 do presidente, o vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), disse que tem dúvidas sobre se a decisão de Moraes foi motivada por fins eleitorais.



Eu também tenho essa dúvida! %u2014 Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) March 18, 2022





A deputada Bia Kicis (União Brasil-DF) declarou que o Brasil é “um país inseguro para se investir e se viver”. “Usuários do Telegram que utilizam a plataforma para realizar cursos dos mais diversos temas, assim como donos de outros tipos de negócios, todos legais, estão desnorteados com a decisão de Moraes”, concluiu.



