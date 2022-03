Alexandre de Moraes determina bloqueio do Telegram no Brasil

Bloqueio do Telegram no Brasil foi determinado por Moraes nesta sexta (foto: Pixabay/Reprodução) O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta sexta-feira (18/03), que o aplicativo de mensagens Telegram seja bloqueado em todo Brasil.

O aplicativo é muito usado pelos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), políticos da direita ultraconservadora e blogueiros por não conter nenhuma regra de restrição aplicada em outras plataformas.

A decisão do magistrado ocorreu após tentativas de contato do Judiciário brasileiro com a empresa dona do aplicativo.





O Telegram não possui escritório em território nacional, e o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) enviou uma série de ofícios solicitando reuniões com representantes da empresa para tratar sobre o combate a fake news.



O ministro fixou multa de R$ 500 mil em caso de descumprimento. "Por fim, a multa diária fixada em decisão anterior será majorada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), a partir da intimação da empresa Telegram", diz o documento.





Moraes ainda decidiu que pessoas físicas ou juríticas que tentarem violar as regras poderão ser multadas em até R$ 100 mil.