Alexandre de Moraes pressiona governo sobre extradição de Allan dos Santos

Investigação, cujo relator é o ministro Alexandre de Moraes, apura a atuação de grupos na internet contra a democracia e as instituições (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil) O Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Alexandre de Moraes, determinou que o Ministério da Justiça e Segurança Pública se manifeste sobre o andamento do processo de extradição do blogueiro Allan dos Santos em até cinco dias úteis, a contar a partir desta segunda-feira (14/3).

“Informe acerca do andamento do pedido de extradição do investigado nestes autos, incluídas informações acerca das medidas adotadas no âmbito do Ministério da Justiça para a sua efetivação junto ao Governo dos Estados Unidos”, declarou.

Prisão

Em outubro do ano passado, Moraes ordenou a prisão preventiva de Allan dos Santos . O ministro agiu a pedido da Polícia Federal no inquérito das milícias digitais, que apura a atuação de grupos na internet contra a democracia e as instituições.

Foragido

Em janeiro, Allan escreveu no Telegram que não tem mais dinheiro para pagar os advogados que acompanham os casos dele no Brasil. O blogueiro, que está foragido nos Estados Unidos, pediu ajuda dos seus seguidores.





"Por falta de dinheiro para pagar o único advogado que sobrou, preciso encontrar advogados voluntários para tocar os processos em andamento no Brasil. Quem estiver interessado em ajudar, por favor, entre em contato comigo pelo site", escreveu.