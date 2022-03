Moro culpa Lula pela alta da gasolina: 'Lava-Jato mudou a história'

AM

Sergio Moro (foto: HEULER ANDREY/ AFP) Depois que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou a alta da gasolina e culpou as privatizações feitas pelo governo do presidente Jair Bolsonaro (PL), o ex-juiz e pré-candidato nas eleições presidenciais Sergio Moro (Podemos) apontou Lula como principal motivo do aumento.

“Sabe por que a gasolina, o gás e o diesel estão caros? Porque esse Brasil tinha uma grande distribuidora chamada BR, que foi privatizada, e agora você tem empresas importando gasolina dos Estados Unidos em dólar, enquanto temos auto suficiência e produzimos petróleo em reais”, escreveu o petista nas redes sociais.





Em resposta, Moro lembrou a Operação Lava-Jato e as condenações, feitas por ele, que acusavam Lula de corrupção.





“Sabe por que a Petrobras ainda existe, Lula? Porque a Lava-Jato impediu que o governo do PT continuasse saqueando e desviando recursos da maior estatal do Brasil”, afirmou Moro.





Segundo o ex-juiz, se não fosse o trabalho da força-tarefa, talvez a Petrobras “nem existisse mais”. “Felizmente, mudamos o rumo dessa história”, apontou.





Em junho do ano passado, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu o julgamento que reconheceu que, por 7 votos a 4, Moro foi parcial na condenação do ex-presidente.