Alvo de operação da PF, secretária de Educação de Varginha é afastada

A secretária municipal de Educação de Varginha, Gleicione Aparecida Dias Bagne de Souza, se afastou do cargo nesta quinta-feira (10/3). Ela é um dos alvos da Operação J'Adoube, da Polícia Federal, que investiga desvios e lavagem de dinheiro na Universidade Vale do Rio Verde (Unincor) e de sua mantenedora, a Fundação Comunitária Tricordiana de Educação (FCTE), com sede em Três Corações.





A operação ocorreu nessa terça-feira (8/3). A polícia informou que os crimes foram cometidos ao longo de mais de três anos de forma premeditada e de acordo com empresas criadas para tal finalidade. Na prática, os responsáveis desviavam valores das mensalidades dos cursos oferecidos, os quais deveriam ingressar nas contas da FCTE para o pagamento de encargos correntes e dívidas. O grupo teria desviado R$ 50 milhões.

Segundo nota divulgada pela Prefeitura de Varginha, a secretaria foi afastada por tempo indeterminado e a decisão partiu da investigada. “Tudo a fim de que a referida senhora possa se dedicar, integralmente, na defesa inerente aos fatos veiculados pela imprensa local, envolvendo a FCTE, mantenedora da Unincor”, afirma nota.

Enquanto isso, a professora Juliana de Paula Mendonça assumirá, de forma interina, o cargo de secretária municipal de Educação.





“Os fatos veiculados pela imprensa e que estão em investigação não envolvem, sob nenhum aspecto, a Administração Pública Municipal, posto tratarem de questões envolvendo entidade privada que não tem qualquer relação com o Município de Varginha”, ressalta.