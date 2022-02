Varginha cancela ponto facultativo no carnaval para brecar COVID-19

Não só a folia está cancelada em Varginha, como a prefeitura cancelou o ponto facultativo (foto: Imagem ilustrativa - Golda/Pixabay) A Prefeitura de Varginha, no Sul de Minas, decidiu cancelar o ponto facultativo durante o carnaval. A medida tem como objetivo brecar o avanço da COVID-19 após a explosão de casos no estado mineiro impulsionada pelas férias. Um decreto determinando o cancelamento foi publicado nessa quinta-feira (17/2).

“A decisão considerou, entre outros pontos, que a cidade ainda sofre os efeitos da pandemia da COVID-19 e que a vacinação contra o coronavírus, embora esteja adiantada, ainda não foi concluída 100%”, diz a prefeitura, em trecho do documento.

Este é o segundo ano consecutivo que a cidade cancela as festividades e ponto facultativo do carnaval. “Durante toda pandemia, nem todas as medidas são simpáticas. Em que pese desagradar alguns, tudo tem como objetivo a redução de danos", afirma Luiz Carlos Coelho, médico infectologista.





"Como o protocolo da vigilância em saúde prevê restrições para eventos festivos, fica coerente não ter o feriadão. De modo que reduz aglomerações, bem como a mobilidade urbana e interurbana”, complementa o médico.

Vacinação em Varginha

Segundo o último boletim municipal, divulgado nessa quinta-feira (17/2), Varginha já aplicou mais de 266 mil doses do imunizante contra a COVID-19, sendo cerca de 6.500 doses pediátricas e quase 40 mil de reforço.

“A vacinação de primeira dose está próxima de 90%. De segunda dose, ainda restam alguns grupos, mas já reduz um pouco, passando de 80%. O grupo pediátrico gira em torno dos 60% com a primeira dose", afirma.

Varginha tem baixa procura de dose reforço da vacina (foto: Sinpro Minas)





"Agora, a dose de reforço ainda continua sendo uma saga em Minas, de busca ativa, que é vista de grande importância nesse momento de circulação da ômicron. Aqui, em Varginha, temos próximo a 20% de pessoas que têm direito a vacina, mas não compareceram aos postos”, complementa.

Em relação aos casos do novo coronavírus, a cidade soma 27.337 moradores infectados, 24 pacientes hospitalizados e 381 mortes em decorrência da doença.