Lula diz que Bolsonaro tem 'menos poder' que Lira

Luiz Inácio Lula da Silva (foto: JULIEN DE ROSA / AFP) O ex-presidente e pré-candidato nas eleições Presidenciais, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), afirmou, nesta quinta-feira (10/3), que com o orçamento secreto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP), passou a ter mais poder sobre a política de investimentos do que o presidente Jair Bolsonaro (PL).

Lula é líder nas pesquisas eleitorais e usou seu discurso para criticar a “fragilidade” do presidente Bolsonaro. De acordo com o petista, o chefe do Executivo federal foi “preparado para falar bobagem e mentir”.

“As instituições estão feridas. Muitas vezes, eu fico pensando aonde nós chegamos. O Congresso Nacional chegou a construir um orçamento secreto em que o presidente da Câmara (Lira) tem mais poder na política de investimento neste país do que o presidente da República”, disse Lula.

Ainda segundo Lula, “nunca na história deste país” houve um presidente da República “tão fragilizado diante do Congresso Nacional, tão incompetente”.

“Me parece que Bolsonaro foi preparado a vida inteira para falar bobagem, para mentir, para ofender, para agredir, para provocar. É um presidente que nunca fez um gesto lendo um caderno, mas só um gesto de vender arma e de dar tiro, de metralhadora, de fuzil. O Brasil não precisa disso”, concluiu.