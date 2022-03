O ex-governador Eduardo Azeredo lança hoje, 7 de março, o livro “O 'x' no lugar certo – Desafios e memórias da vida pública”. Na obra, Azeredo conta algumas das experiências que teve durante a sua carreira política. Azeredo foi prefeito de Belo Horizonte, entre 1990 e 1993; governador de Minas entre 1995 e 1998; senador de 2003 a 2011; e deputado federal até 2014.





Azeredo escreveu a obra em 18 meses – de maio de 2018 a novembro de 2019 –, quando esteve detido na sede do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, 23 anos após a denúncia de caixa 2 em sua campanha à reeleição ao governo de Minas de 1998. Azeredo foi condenado pela Justiça comum.





A decisão foi suspensa em junho de 2021 pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por erros processuais, já que a competência para julgar ação do gênero seria da Justiça Eleitoral. No contexto do lavajatismo, Azeredo considera ter sido vítima de lawfare e dá a sua versão da história, conhecida como “Mensalão Tucano”.





Editado pelo Instituto Amilcar Martins pela Coleção Memórias de Minas, o livro, organizado pelo jornalista Francisco Brant, será lançado em um evento na Academia Mineira de Letras, na Região Central de BH, às 19h. A obra vai custar R$ 55 em livrarias.