Ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo deixa a prisão

(foto: Túlio SantosEM)

O ex-governador de Minas Gerais Eduardo Azeredo foi solto no início da noite desta sexta-feira (8), beneficiado pela decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) contra prisões após a segunda instância.Azeredo estava preso no 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros, na região Centro-Sul da capital mineira, desde maio de 2018. Ele foi condenado a 20 anos de prisão por peculato (desvio de dinheiro público) e lavagem de dinheiro, no esquema que ficou conhecido como mensalão tucano.O alvará de soltura foi concedido às 16h33 pelo juiz Marcelo Augusto Lucas Pereira. O ex-governador deixou a prisão às 18h42. Ele chegou a abrir a janela do carro, mas não quis falar com a imprensa.No documento que autorizou a libertação de Azeredo, o magistrado citou a decisão do STF e o caso do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Nesta quinta-feira (7), novamente reunido para decidir a matéria, dando continuidade à sessão iniciada em 17 d outubro do corrente ano, por maioria de votos, o plenário da Corte Constitucional reposicionou-se sobre a questão”, diz o juiz.Ele lembrou que o “entendimento até então vigente levou ao cárcere diversas personalidades da cena política nacional, sendo o maior exponencial, o ex-presidente da República, sr. Luiz Inácio Lula da Silva”.“Com o devido respeito a quem pensa o contrário, creio, nesse cenário, que não admite ilações ou divagações jurídicas. Deve ser cumprida, em respeito aos mandamentos legais”, diz Marcelo Augusto.

Mensalão tucano



Governador de Minas entre 1995 e 1998 e prefeito de Belo Horizonte entre 1990 e 1992 (ele era vice de Pimenta da Veiga, que deixou a prefeitura para concorrer ao governo de Minas), Eduardo Azeredo foi denunciado pelo Ministério Público em 2007 por um esquema de desvios para sua campanha à reeleição, em 1998 – pleito em que foi derrotado por Itamar Franco.





Segundo os investigadores, por meio de estatais foram desviados R$ 3,5 milhões para sua campanha. O esquema foi considerado uma espécie de embrião do mensalão do PT, uma vez que o operador Marcos Valério participaria dos dois esquemas.





A primeira condenação de Azeredo veio em dezembro de 2015, quase uma década depois que o esquema foi denunciado pelo MP. Na época o ex-governador afirmou que não era responsável pelas despesas da campanha e que não poderia ser responsabilizado por ações de terceiros.

Desde maio deste ano, Azeredo não fazia mais parte do PSDB, legenda que integrou quando foi governador de Minas e como deputado federal e senador. Em carta enviada ao presidente do partido em Minas, deputado Paulo Abi Ackel, Azeredo pediu a desfiliação e se disse injustiçado pela condenação.“Considerando os fatos recentes que me levaram a uma injusta punição por acusações de atitudes que não cometi, e o meu afastamento da vida político-partidária, venho solicitar minha desfiliação do PSDB”, escreveu Azeredo, que foi um dos fundadores da legenda.