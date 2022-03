Eduardo Bolsonaro usa fala de Kalil de 2020 e acusa: 'projeto de tiranete'

AM

Eduardo Bolsonaro crítica Alexandre Kalil (foto: Nilson Bastian/Câmara dos Deputados Ramon Lisboa/EM/D.A. Press) O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (PL), usou uma fala de 2020 do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), para acusá-lo de tirania. Na época, Kalil havia criticado aglomerações e ameaçado comerciantes que não seguissem o decreto baixado pela prefeitura que impedia a abertura de lojas.

A fala de Kalil é de 25 de novembro de 2020, quando o prefeito fazia um balanço da pandemia na capital e anunciava novas restrições para conter o avanço do coronavírus, com fiscalização mais rigorosa.



A declaração de Kalil ocorreu em meio ao aumento de casos da doença na capital mineira e do descumprimento de medidas de segurança sanitárias, como o isolamento social. Na época, decreto da prefeitura proibiu a abertura de lojas. Apenas supemercados e farmácias poderiam funcionar.





“A notificação e as notinhas acabaram. Agora vamos lacrar os estabelecimentos. Temos autoridade, segundo me informou a Polícia Militar, para prender os irresponsáveis, além de fechar os estabelecimentos. Estamos avisando aos baderneiros que eles vão ser presos. Estamos monitorando as redes sociais”, disse Kalil na época.



Em um post nas redes sociais, Eduardo comparou essa de Kalil com uma outra dessa terça-feira (1/3). Questionado sobre os blocos que saíram às ruas durante o carnaval, o prefeito disse que não poderia prender foliões.





“Já pensou se eu fosse prender quem sai de abadá e batendo tambor na rua?", disse Kalil. “Não temos autoridade para proibir que ninguém saia na rua. O que não queríamos era 4 milhões de pessoas na rua e se aglomerando e isso foi evitado”, pontuou. “Nós fizemos o que tínhamos que fazer dentro de uma coerência técnica e sanitária.”



Ao comparar as duas falas, Eduardo Bolsonaro chamou Kalil de “projetor (sic) de tiranete de BH”. “Prisão para você, folia para mim”, afirmou Eduardo.

A reportagem entrou em contato com a PBH para saber se Kalil vai comentar o post do filho do presidente e aguarda resposta.