Deputados têm um mês para mudar de partido; em MG, bolsonaristas vão ao PL

Bancadas na Câmara dos Deputados devem sofrer alterações ao longo deste mês (foto: Paulo Sérgio/Câmara dos Deputados)

Se você acompanha futebol, certamente já ouviu falar na janela de transferências. É aquele período em que clubes e jogadores podem negociar saídas e chegadas de uma equipe. Na política brasileira, há um mecanismo similar: a janela partidária. Em 2022, o período começa nesta quinta-feira (3/3) e vai até 1° de abril. Durante este mês, parlamentares estaduais e federais podem mudar de legenda sem correr o risco de perder os mandatos que exercem.O movimento mais repetido entre os deputados que desejam se candidatar em outubro é a saída do partido de origem rumo ao PL. O caminho tem sido feito por aliados do presidente Jair Bolsonaro, que se filiou à sigla liberal em novembro do ano passado Em Minas Gerais, março vai servir para oficializar a chegada, aos quadros liberais, dos deputados federais Léo Motta e Junio Amaral . A saída deles do PSL já havia sido antecipada pelo Estado de Minas há algumas semanas.Na Assembleia Legislativa, o partido deve receber alguns nomes, como Coronel Sandro (PSL). Bruno Engler, do PRTB, é dado como certo na agremiação.A janela partidária foi instituída em 2015. É uma saída para evitar que parlamentares percam o mandato por infidelidade às siglas que os abrigam. Neste ano, só os deputados poderão utilizar o mecanismo, porque estão na reta final de seus mandatos. Em 2024, haverá a janela destinada aos vereadores.Eleito sob as mesmas bandeiras que levaram Bolsonaro à vitória em 2018, Junio Amaral escolheu o PL por "coerência" na busca pela reeleição. "É o partido que abriu as portas para o presidente", disse, ao explicar porque optou pela troca.Apesar das chegadas ao PL em todo o território nacional, há quem percorra a mão inversa. O deputado federal Marcelo Ramos (AM), 1° vice-presidente da Câmara, está apalavrado com o PSD."O meu estado é diferenciado. Tem um quociente de 230 mil votos para nove candidatos, o que não é nada fácil de ser atingido. Assim, qualquer decisão tem a ver com o projeto político, mas tem a ver também com a possibilidade eleitoral", pontuou.Em que pese a janela de trocas, é possível se transferir de um partido a outro em tempos "normais". A mudança, no entanto, precisa ser justificada por motivos como grave discriminação pessoal, desvio das ideias programáticas ou fusão de agremiações.