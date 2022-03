Reajuste a servidores e recuperação fiscal pautam trabalhos da ALMG

Greve da segurança foi anunciada em frente à Assembleia de Minas, em 21 de fevereiro deste ano (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Se os últimos dias podem ter sido de descanso e folga para os deputados estaduais durante o carnaval, os próximos podem ser de muita complicação e dores de cabeça. Isso porque os trabalhos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG) vão voltar já com um assunto espinhoso e que pautou a última semana: a greve da segurança pública no estado, anunciada na segunda-feira (21/02) da semana passada . A categoria busca uma recomposição salarial acordada em 2019 de 41% e que, segundo a classe, não foi cumprida integralmente.









A pauta da Assembleia de Minas estava travada por conta do Regime de Recuperação Fiscal (RFF), que tramitava em urgência e ainda não foi votado por conta de desentendimentos entre deputados e governo. O Executivo, contudo, retirou o caráter de urgência deste projeto - tido pelo Governo de Minas como uma das soluções para tentar abater dívidas envolvendo o Estado e a União, que giram em torno de R$ 140 bilhões.





"[A suspensão da Recuperação Fiscal] é para que o projeto da recomposição salarial possa ser votado o mais breve possível e para que a gente crie espaço de negociação não só para a aprovação da recomposição salarial, mas também criar espaço para negociar projetos que visem à sustentabilidade fiscal de Minas", disse o secretário de Estado de Governo, Igor Eto, ao anunciar a oferta de aumento salarial, na quinta.





Depois do recesso carnavalesco, as reuniões voltam a acontecer na Assembleia nesta quinta-feira (3). A expectativa é de algumas semanas buscando um entendimento entre as classes para votação deste projeto. Posteriormente, o RFF deve voltar à tona.

"Não basta simplesmente dar reajuste e benefícios aos servidores. Temos condição de caixa para o pagamento, mas precisamos, a longo prazo, de forma sustentável, conseguir fazer e honrar o pagamento dos salários", disse Eto.