Dilma vira meme ao tentar explicar guerra na Ucrânia; veja vídeo

Ex-presidente Dilma concede entrevista virtualmente (foto: REDES SOCIAIS/REPRODUÇÃO) A ex-presidente Dilma Rousseff (PT) acabou viralizando nas redes sociais depois de tentar explicar o conflito entre Rússia e Ucrânia.

No vídeo, Dilma explica o papel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) durante os conflitos entre os países.

O vídeo acabou viralizando nas redes. Muitos internautas zombaram da forma que a ex-presidente explicou o assunto. Apesar disso, Dilma também recebeu elogios.

Segundo os apoiadores, o vídeo que viralizou foi tirado de contexto.