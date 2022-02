Janaína Paschoal rebate Moro em crítica a PT e Bolsonaro: 'Infantil'

Venezuela, Nicarágua e Cuba apoiam a agressão Russa à Ucrânia. Alinhados com estas ditaduras estão também Bolsonaro e o PT. Nós estamos do outro lado. Não apoiamos a guerra, a violência, as ditaduras e o autoritarismo. E você? %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) February 26, 2022

“Venezuela, Nicarágua e Cuba apoiam a agressão Russa à Ucrânia. Alinhados com estas ditaduras estão também Bolsonaro e o PT. Nós estamos do outro lado. Não apoiamos a guerra, a violência, as ditaduras e o autoritarismo. E você?” , comentou o ex-juiz. Em resposta, Janaína, que é defensora de Moro desde que ele deixou o cargo de ministro da justiça do governo Bolsonaro, disse que ele foi “infantil”.