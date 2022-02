Bancada do PT no Senado apaga post de apoio à Rússia

No post, a bancada petista critica a expansão da Otan pela Europa. "O PT no Senado condena a política de longo prazo dos EUA de agressão à Rússia e de contínua expansão da Otan em direção às fronteiras russas”, dizia a nota.





Confira o post apagado:

Em outra publicação, desta vez assinada pela presidente da sigla, Gleisi Hoffman, o partido defende uma solução pacífica para o conflito. "A resolução de conflitos de interesses na política internacional deve ser buscada sempre por meio do diálogo e não da força, seja militar, econômica ou de qualquer outra forma", diz o texto.





"Neste momento, entendemos que a solução do contencioso entre Rússia e Ucrânia deve se dar de forma pacífica, utilizando todas as possibilidades de mediação em fóruns multilaterais", conclui Hoffman.





Mais cedo, o líder petista e ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva repudiou os ataques russos.



"É lamentável que, na segunda década do século 21, a gente tenha países tentando resolver suas diferenças, sejam territoriais, políticas ou comerciais, através de bombas, de tiros, de ataques, quando deveria ter sido resolvido numa mesa de negociação. Acho que ninguém pode concordar com guerra e a gente está acostumado a ver que as potências de vez em quando fazem isso sem pedir licença. Foi assim que os Estados Unidos invadiram o Afeganistão e o Iraque. Foi assim que a França e a Inglaterra invadiram a Líbia. E é assim que a Rússia está fazendo com a Ucrânia", apontou Lula, durante entrevista à Rádio Supra FM, do entorno do Distrito Federal.

"É importante que essas pessoas aprendam que a guerra não leva a nada, a não ser destruição, desemprego, desespero, fome. O ser humano tem que tomar juízo resolver suas divergências em uma mesa de negociação, nunca em um campo de batalha", completou.

O ex-presidente também criticou a ONU por não ter agido com maior representatividade na questão.