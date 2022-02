Aos 90 anos, ex-deputado e governador Paulo Maluf é internado com COVID-19

AM

Paulo Maluf (foto: Gustavo Lima/ Câmara dos Deputados) O ex-deputado federal Paulo Maluf (Progressistas), de 90 anos, foi diagnosticado com COVID-19. O político está internado no Hospital Vila Nova Star, na Zona Sul de São Paulo.

De acordo com a assessoria de imprensa do político, Maluf está com a saúde boa e a alta médica vai ocorrer nos próximos dias.



Os médicos estimam que ele deixe o hospital entre quinta-feira (24/2) e sexta-feira (25/2).

Nos últimos anos, Maluf já havia sido internado algumas vezes em decorrência de um quadro de pneumonia.