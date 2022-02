PGR abre investigação para apurar 'apagão de dados' no Ministério da Saúde

Sistemas do ministério ficaram comprometidos após o ataque hacker, em dezembro (foto: Tony Winston/MS) A Procuradoria-Geral da República (PGR) abriu uma investigação preliminar para apurar o “apagão de dados” ocorrido no Ministério da Saúde, após um ataque cibernético, em dezembro do ano passado. Comunicada ao Supremo Tribunal Federal (STF) na última sexta-feira (18/2), a decisão foi assinada pelo vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros.





Ele informou que solicitou à Polícia Federal mais informações sobre o assunto, já que um inquérito sobre o problema também está em curso no órgão. O processo foi aberto após um pedido dos deputados petistas Reginaldo Lopes, Bohn Gass, Gleisi Hoffmann e Alexandre Padilha.





Os parlamentares do PT atribuem ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, a prática de prevaricação e infração de medida sanitária preventiva. No documento, eles ainda apontam que a situação é extremamente grave e impede que pesquisadores consigam estimar a transmissibilidade da variante ômicron, além de estudos sobre o surgimento de novas mutações.





O ministro do STF Gilmar Mendes foi escolhido como o relator da petição apresentada contra Queiroga. No início de janeiro, o magistrado criticou, por meio das redes sociais, a demora do restabelecimento dos sistemas nas redes sociais.





Entenda

Em 10 de dezembro de 2021, o Ministério da Saúde sofreu um ataque hacker que comprometeu sistemas da pasta , como o e-SUS Notifica, o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização (SI-PNI), o ConecteSUS e funcionalidades como a emissão do Certificado Nacional de Vacinação COVID-19 e da Carteira Nacional de Vacinação Digital.