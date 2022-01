Renan sobre nota pró-cloroquina do Ministério da Saúde: 'homicídio doloso'

Renan assina relatório em que indiciamento de Hélio Angotti é sugerido (foto: EVARISTO SA / AFP)

O relator Renan Calheiros (MDB-AL), que presidiu a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da COVID-19, reagiu, neste domingo (23/1), à nota técnica do Ministério da Saúde na qual a hidroxicloroquina é exaltada e as vacinas são colocadas em dúvida





Hélio Angotti Neto, secretário de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde e signatário do documento, consta na lista de pessoas que tiveram o indiciamento pedido pelos integrantes da CPI. Ele foi chamado de "delinquente" por Renan."Hélio Angotti é delinquente conhecido da CPI. Foi indiciado e o país aguarda as providências das instituições. Assinada por Angotti, a nota não tem outra qualificação possível: homicídio doloso", disse o senador, pelo Twitter.A nota do Ministério da Saúde foi publicada na edição de sexta-feira (21/1) do Diário Oficial da União (DOU). Em uma tabela presente na resolução, a cloroquina é apresentada como insumo de custo "baixo". Os imunizantes são descritos como elementos de "alto" valor financeiro e com estudos "predominantemente financiados pela indústria".

O documento contraria as diretrizes sugeridas pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS (Conitec), que apontou a não utilização do chamado "kit COVID".



Para justificar o 'não' às sugestões da Conitec e endossar a possibilidade de uso da hidroxicloroquina, Angotti utiliza argumentos como a utilização de medicamentos "off-label" (fora da bula) e a 'incerteza e incipiência do cenário científico diante de uma doença em grande parte desconhecida".



Ele fala, também, no respeito à autonomia do médico na escolha dos tratamentos e na "necessidade de não se perder a oportunidade de salvar vidas". Ao tratar das vacinas, a tabela que descreve os tratamentos propostos para conter a COVID-19 aponta que "estudos experimentais e observacionais" não demonstraram segurança quanto à aplicação das injeções.

Caso faz Randolfe criticar Queiroga

Também pelas redes sociais, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), vice-presidente da CPI, teceu críticas ao médico Marcelo Queiroga, ministro da Saúde.Quando depôs aos senadores, em maio do ano passado, Queiroga afirmou que a utilização do kit COVID era "questão técnica" que precisava "ser enfrentada" pela Conitec. Agora, após o comitê descartar a utilização do tratamento precoce, o ministério descartou as orientações do grupo."Nunca um 'jaleco' ficou tão sujo", lamentou Randolfe.Neste mês, o amapaense apresentou requerimento para a instalação de outra CPI a respeito da postura do governo federal ante a pandemia . O parlamentar quer ouvir, por exemplo, o chefe da Procuradoria-Geral da República (PGR), Augusto Aras.Além de Hélio Angotti, a primeira comissão de inquérito, encerrada em outubro, identificou infrações penais por mais de 70 pessoas. A lista tem deputados, empresários, jornalistas, médicos, servidores públicos, ministros e ex-ministros de Estado, e duas empresas: a Precisa Medicamentos e a VTCLog.