'Bolsonaro insignificante' é um dos assuntos do momento no Brasil

As redes sociais não perdoaram a afirmação feita ontem (22/1) por Jair Bolsonaro (PL) de que o número de crianças mortas em função da Covid-19 no Brasil é insignificante. Ainda hoje, o assunto “Bolsonaro insignificante” está entre os principais assuntos mais comentados do país."Se você analisar, 2020, 2021, mesmo na crise do coronavírus, ninguém ouviu dizer que estava precisando de UTI infantil. Não teve. Não tivemos. Eu desconheço criança baixar no hospital. Algumas morreram? Sim, morreram. Lamento profundamente, tá? Mas é um número insignificante e tem que se levar em conta se ela tinha outras comorbidades também", disse Bolsonaro.Porém, de acordo com a Câmara Técnica de Assessoramento em Imunização (CTAI), grupo técnico do Ministério da Saúde, até dezembro de 2021 nada menos que 1.449 crianças já tinham morrido em virtude do coronavírus.Jair Bolsonaro também voltou a desencorajar a vacinação de crianças, citando supostos efeitos colaterais. "Tem que ser falado o quê por ocasião da vacinação? Quem for aplicar a vacina? Olha, tá aqui teu filho, de 5 anos de idade. Ele pode ter palpitação, dores no peito e falta de ar. Vai ser dito para ele", falou o presidente, mencionando o ofício do Supremo Tribunal Federal (STF) ao Ministério Público pedindo a fiscalização de pais antivacina.

Confira algumas reações postadas no Twitter

CANALHA - Segundo o Instituto Butantan, a Covid-19 já matou mais de 1.449 crianças com idades entre zero e 11 anos.



Insignificante é você, Bolsonaro! Você e seu rebanho. https://t.co/cdN9nzqhkB %u2014 Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) January 22, 2022

Bolsonaro fala que número de crianças vitimadas por Covid é insignificante. Perdemos mais de 1400 crianças. São mais de 1400 vidas perdidas que Bolsonaro chamou de INSIGNIFICANTE.



Respeite as famílias em luto! Quem defende a Saúde sabe: nenhuma morte é insignificante. %u2014 Alexandre Padilha (@padilhando) January 22, 2022

Bolsonaro sobre a morte de crianças no Brasil por conta da Covid-19: %u201CAlgumas morreram? Sim, morreram. Lamento profundamente, tá. Mas é um número insignificante%u201D.



Não, Presidente. A morte de 311 crianças não é insignificante. Não são só números. Nojento. Irresponsável. Genocida. pic.twitter.com/GbxQET2ZeM %u2014 Guilherme Alves (@Gui_alvesc) January 22, 2022

"Algumas crianças morreram? Sim, morreram, lamento profundamente, mas é um número insignificante", disse Bolsonaro. Se é o seu filho que morre, tudo bem. Problema seu, entende Bolsonaro. https://t.co/EKUXbizCT6 %u2014 Humberto Costa (@senadorhumberto) January 22, 2022

Bolsonaro diz que é insignificante o número de crianças que morreram com Covid .Imaginem os pais lendo isso . 24 horas depois de perder a mãe Bolsonaro solta essa sobre as crianças .%uD83D%uDE37%uD83D%uDE4F%uD83D%uDCA5%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 . https://t.co/LLkNC0cJYH %u2014 Alexandre Frota 777 (@77_frota) January 22, 2022

BOLSONARO INSIGNIFICANTE, quer ver criança doente ou morto por covid na praia, na rua, no parque de diversões,..? Quer ver a realidade? Vá aos hospitais, visite os pais que perderam seus filhos pra essa doença tão cruel @jairbolsonaro %u2014 Si (@ScbragaJhonatan) January 23, 2022

BOLSONARO INSIGNIFICANTE perde a mãe em um dia o no outro menospreza a vida de crianças perdidas. Que tipo de ser desprezível é esse? O Brasil não merece esse estrume! %u2014 Antifascista Indignelson %uD83C%uDD98 (@SrgioSa70678576) January 23, 2022

Engraçado que o mesmo governo que diz ser %u201Cinsignificante%u201D o número de crianças que, por não ter tomado a vacina, morreu de covid, fica, de forma macabra, procurando uma que tenha morrido para desacredita-la.

Mais ódio da vacina que do vírus é muita maldade %u2014 Eduardo Moreira (@eduardomoreira) January 22, 2022

