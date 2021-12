Suposto ataque hacker derruba sites do Ministério da Saúde e Conecte SUS

Usuários que tentaram acessar o site do Ministério da saúde entre a madrugada e a manhã desta sexta-feira (10/12) se depararam, na verdade, com uma tela preta. Ao centro, uma mensagem: “Os dados internos do sistemas foram copiados e excluídos. Nos contate caso queiram o retorno dos dados”.

A mensagem dos supostos hackers ocupava o lugar dos conteúdos usuais do site do Ministério da Saúde nesta madrugada

Poucos minutos depois, a mensagem desapareceu. A suspeita é que o site tenha sofrido um ataque de hackers. O grupo invasor também tirou do ar o site do Conect SUS , que disponibiliza os certificados de vacinação. Até o momento, ambas as plataformas ainda estão fora do ar.