Hackers agora miram dados médicos e vacinas. Veja como se proteger do golpe

(foto: Divulgação) invasões teria dobrado entre 2019 e 2020. O CEO da empresa brasiliense Every Cybersecurity, Eduardo Nery, afirma que os riscos são elevados. Recentes levantamentos da IBM e da Microsoft apontam aumento crescente no volume de ataques de hackers a bancos de dados de hospitais e vacinas. O número deteria dobrado entre 2019 e 2020. O CEO da empresa brasiliense Every Cybersecurity, Eduardo Nery, afirma que os riscos são elevados.









Como se proteger





– Fique atento a mensagens e telefonemas suspeitos;

– Faça buscas periódicas no Google de seu nome completo e CPF, entre aspas;

– Evite senhas com nomes próprios, data de nascimento, times de futebol, etc. Elas devem ter mais de 15 caracteres, e caracteres especiais são bem-vindos;

– Altere mensalmente as senhas do roteador e do modem de casa. Principalmente as de Administrador;

Altere mensalmente as senhas de acesso a sistemas como e-mails, bancos, etc.;

– Adote o duplo fator de autenticação, inicie pelo WhatsApp;

Use antivírus, antispam e firewall nos dispositivos pessoais;

– Configure o sistema operacional dos dispositivos pessoais para atualização automática;

– Os dados de seus cartões de crédito não devem ser armazenados no computador;

– Use o Registrato do Banco Central. Seus contratos com instituições financeiras estão disponíveis para consulta.





Serpro e FAB





Nery trabalha em segurança de informação há 30 anos. Em 2014, criou a Every Cybersecurity and GRC Solutions. Com a expertise acumulada ao longo de décadas, viu a empresa expandir rapidamente. A Every tem sede em Brasília, atua em todo o país e, também, na Espanha. Entre os clientes, estão o Serpro, o Ministério do Meio Ambiente e a Força Aérea Brasileira (FAB).