Suspeito de assalto é perseguido e preso pela polícia; veja o vídeo

Motorista abandonou o veículo após colidir com o meio-fio; ele tentou fugir a pé, mas foi abordado pelos policiais (foto: PMDF/Divulgação)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, nesta quarta-feira (3/3), um suspeito de cometer roubos eno Plano Piloto e em Valparaíso (GO). Os policiais do Grupo Tático Operacional do 1º Batalhão (Gtop 21) filmaram a perseguição e o momento da. Ele era procurado desde o início do ano, após não retornar do saidão de Natal. Assista ao vídeo da ocorrência abaixo.