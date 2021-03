IBGE: Brasil mostra queda no número de casamentos com adolescentes

(foto: Bruno Peres/CB/D.A Press) casamentos realizados com meninas de até 17 anos tiveram, em 2019, nova queda consecutiva. Desde 2011, esses matrimônios tiveram uma redução de 55%. O estudo "Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil", do IBGE, mostrou que, em 2019, 21.769 casamentos foram realizados com adolescentes do sexo feminino de até 17 anos, um percentual de 2,1% do total de matrimônios realizados no ano analisado. Pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE) e divulgada nesta quinta-feira (4/3) indica que osrealizados com meninas de até 17 anos tiveram, em 2019, nova queda consecutiva. Desde 2011, esses matrimônios tiveram uma redução de 55%. O estudo "Estatísticas de gênero: indicadores sociais das mulheres no Brasil", do IBGE, mostrou que, em 2019, 21.769 casamentos foram realizados com adolescentes do sexo feminino de até 17 anos, um percentual de 2,1% do total de matrimônios realizados no ano analisado.









O casamento com adolescentes menores de 16 anos é proibido desde 2019 com lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro em março do mesmo ano. A proibição, porém, não evita que essas uniões sejam realizadas pelo país. Em 2019, 844 casamentos foram feitos com adolescentes com idade menor de 16 anos. Em 2018, foram 810.





Gravidez



O estudo também considerou a taxa de fecundidade entre adolescentes na faixa etária de 15 a 19 anos. No ano da pesquisa, essa taxa foi de 59 nascimentos a cada mil mulheres. Em 2011, essa taxa era de 64%, o que mostra que houve declínio em 2019.





Em ordem, as regiões que apresentaram maior índice foram: Norte (84,5%), Nordeste (65,2%), Centro-Oeste (62,7%), Sul (50%) e Sudeste (49,4%). O estado que apresentou maior taxa de fecundidade foi o Amazonas, com 93,2%.





*Estagiárias sob a supervisão de Andreia Castro