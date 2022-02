Zema lamenta chuvas em Petrópolis e disponibiliza Defesa Civil de Minas

Governador de Minas lamenta tragédia em Petrópolis (foto: CARL DE SOUZA/AFP) O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lamentou as mortes devido às intensas chuvas em Petrópolis, no Rio de Janeiro.

No post, feito nas redes sociais, o mineiro relembrou as intensas chuvas em Minas e se solidarizou com os petropolitanos.





“Minha solidariedade aos moradores do RJ que, assim como os mineiros, sofrem com as fortes chuvas neste início de ano. Coloquei à disposição do Governador Cláudio Castro, a Defesa Civil de Minas para colaborar nos trabalhos de busca e resgate. Os estados precisam de apoio e cooperação”, disse.

Nas últimas horas desta quinta-feira (17/2), subiu para 110 o número de mortos em Petrópolis após a tempestade de terça-feira (15/2).

Dos 101 corpos que estão no Instituto Médico Legal (IML), 65 são de mulheres e 36 de homens. Desses, 13 são menores. Ao todo, 33 corpos foram identificados.

Também na tarde de hoje, um novo deslizamento provocou a evacuação do Bairro 24 de Maio. Uma moradora contou que uma barreira passou a um palmo da casa dela.