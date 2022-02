Veterinário mineiro resgata animais vítimas das chuvas em Petrópolis

Vários animais, entre cachorros, gatos, coelhos e passarinhos, foram resgatados pela ONG G.R.A.D., da qual o veterinário mineiro faz parte (foto: Reprodução/grad_brasil/Instagram)

Em uma tragédia que sensibilizou todo o país , não são apenas os moradores atingidos e os parentes das vítimas das chuvas em Petrópolis que recebem atenção das autoridades. Animais desamparados no desastre natural estão sendo recolhidos e levados para abrigos temporários até encontrar seus tutores.

Duas equipes da ONG Grupo de Resgate de Animais em Desastre (G.R.A.D.) chegaram nessa quarta-feira (16/2) na cidade serrana do Rio de Janeiro para acolher os bichinhos. Até o momento, 20 deles - entre cachorros, gatos, coelhos e passarinhos - foram recolhidos e atendidos pelos protetores.

VEJA MAIS: Autoridades confirmam 106 mortes em tragédia em Petrópolis

Um dos voluntários no trabalho da ONG é o veterinário Enderson Barreto, mineiro de Conselheiro Lafaiete. Ele diz que o panorama no momento é de muito sofrimento para os bichinhos.





“A principal questão é que os animais ficaram para trás, uma vez que as famílias foram evacuadas do local. Então, estamos voltando às áreas de risco e recolhendo os animais para levarmos a alguns lares temporários até que as pessoas consigam se restabelecer para pegá-los de volta”, diz.

Coincidentemente, nosso trabalho começou em 2011 aqui na região serrana, em Nova Friburgo. E estamos aqui novamente para ajudar, porque temos muitas demandas, muitos animais em situação bem caótica”, completa.





Ele conta que vários moradores se recusaram a deixar as áreas de risco sem os animais. Nesses casos, as equipes de resgate ajudam no atendimento e transporte até um local seguro.





“Há famílias que se negam a sair de casa sem o atendimento do animal. Então, vamos ao local, fazemos o atendimento e garantimos que eles estejam em locais adequados para que as pessoas consigam sair de casa também”, afirma.

Como doar





Quem deseja contribuir com recursos para o G.R.A.D. poderá enviar um PIX com qualquer valor para 04.085.146/0001-38. O dinheiro será usado para a compra de ração e demais alimentos para os animais. A prefeitura de Petrópolis alegou não ter um local público para deixar os bichos abandonados.