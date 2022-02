Veja os memes da viagem de Bolsonaro à Rússia em meio a tensão com Ucrânia

Internautas fazem 'memes' com visita de Bolsonaro à Russia (foto: Redes Sociais/Reprodução) O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou na Rússia, nesta terça-feira (15/2), para se reunir com o presidente do país, Vladimir Putin, e encontro com empresários. No entanto, com o clima de tensão entre Rússia e Ucrânia, a ida do chefe do Executivo brasileiro a Moscou gerou memes na internet.





Diante do anúncio da saída de tropas russas na fronteira com a Ucrânia, no mesmo dia em que Bolsonaro desembarcava na Rússia, internautas brincaram que Bolsonaro teria “evitado a guerra”.

A imprensa tá surtando com os memes sobre Bolsonaro na Rússia. A gente dá uma força.

A imprensa tá surtando com os memes sobre Bolsonaro na Rússia. A gente dá uma força.











"Motociata com Putin"

Mobilização política frequente no governo Bolsonaro, as “motociatas” — encontro coletivo de motocicletas — também entraram no repertório de memes. Usuários realizaram montagens com o presidente Vladimir Putin na garupa de Jair Bolsonaro.





Acordo de paz

Outra imagem brincou com um vídeo em que Bolsonaro aparece comendo uma refeição com as mãos, com uma quantidade considerável de farofa derrubada na calça e no chão. A ocasião foi ironicamente associada a uma possível tentativa do mandatário de estabelecer acordo de paz no leste europeu.









Confira outros memes



Vazou a foto do Bolsonaro negociando a paz na Russia #BolsonaroEvitouAGuerra

Bolsonaro, que não sabe atirar, indo encontrar o Putin na Rússia em guerra com a Ucrânia / EUA.