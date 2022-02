Lula: 'Polarização entre Deus e o Diabo nunca teve terceira via'

Lula acredita em uma disputa acirrada (foto: Ricardo Stuckert/Instituto Lula e Clauber Cleber Caetano/PR) Em reunião do Partido dos Trabalhadores (PT), na semana passada, Lula afirmou a aliados que não acredita na possibilidade de uma terceira via ganhar força nas eleições deste ano e comparou a corrida presidencial entre ele e Bolsonaro com Deus e o Diabo. “A humanidade acompanha há séculos a polarização entre Deus e o Diabo e nunca teve terceira via”, analisou o pré-candidato à presidência.

Segundo apurou o "UOL", Lula acredita em uma disputa acirrada, com segundo turno entre ele e o atual presidente. "Nem ele (Lula) e nem nós (PT) trabalhamos hoje com cenário de primeiro turno. Temos perspectivas de segundo turno", disse um integrante do PT durante a reunião.

Ciro Gomes (PDT), Sergio Moro (Podemos) e João Doria (PSDB) aparecem na sequência. O ex-ministro e o ex-juiz com 8%, mas empatam dentro da margem de erro com Doria, que tem 3% das intenções de voto.

Nordeste

Ainda de acordo com o "UOL", a investida de Bolsonaro e de outros candidatos para conquistar o povo nordestino não tem preocupado o PT. O partido de Lula tem uma afinidade histórica com o Nordeste e, para as eleições em outubro, contam com o apoio dos governadores e da base consolidada de eleitores na região.

Mesmo assim, Lula deve intensificar entrevistas a rádios locais e, caso a pandemia abrande, começará o roteiro de viagens pelas cidades nordestinas.