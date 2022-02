Doria crítica projeto de Lula de regulação da mídia: 'Afronta à liberdade'

Governador de São Paulo, João Doria (foto: Rovena Rosa/Agência Brasil)



O pré-candidato do PSDB à Presidência e governador de São Paulo, João Doria, fez duras críticas ao projeto de regulação da mídia e da internet, proposta defendida pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). De acordo com Doria, a liberdade de imprensa é um princípio básico da democracia.

“Regular a imprensa significa censurar a imprensa. Seja da direita ou da esquerda, quem flerta com a censura, compactua com o autoritarismo e com a ditadura. Um atraso para o Brasil é uma afronta à liberdade do país”, postou Doria nas redes sociais.

O ex-presidente Lula, rival de Doria nas eleições, vem falando sobre a regulação em diversos canais.



“Estou conversando com muita gente, ouvindo muito desaforo, leio muito a imprensa e tem setores da imprensa que não querem que eu volte a ser candidato porque se eu voltar, eu vou regular os meios de comunicação nesse país. A gente não pode ficar com a regulamentação de 1962, não é possível. Eu penso que a gente vai fazer uma coisa muito nova”, disse o petista na semana passada.





Ao mencionar a regulamentação dos meios de comunicação, Lula afirmou que o mesmo acontecerá com a internet, mas que é preciso definir formas para que a regulamentação “não seja censura”.

“A regulamentação dos meios de comunicação é do tempo que a gente conversava por carta, de 1962. Olha a revolução que houve. Você acha que a internet não tem que ter regulamentação? Uma regulamentação que não seja censura”, afirmou.

Ao falar sobre os limites da regulamentação da imprensa, Lula diz que não será nos padrões adotados em Cuba e na China e que não quer controlar a imprensa.