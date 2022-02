Eduardo Bolsonaro: 'Vamos ganhar e jogar o Lula no lixo da história'

Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) (foto: Marina Ramos/Câmara dos Deputados ) O filho 03 do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal, Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), publicou um vídeo nesta quarta-feira (9/2) fazendo várias críticas ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), rival de Bolsonaro nas eleições presidenciais deste ano.

No vídeo, Eduardo diz ter esperança que o pai vai ganhar as eleições. “Vocês acham que esse pessoal quer voltar ao poder para que? Jair Bolsonaro ganhando essa eleição, e eu tenho fé em Deus que vai ganhar, a gente vai dar um golpe que vai acabar com o Lula. Vamos jogar ele no lixo da história, onde ele merece”, disse o deputado.





De acordo com Eduardo, Lula deu uma “manobra” no Supremo Tribunal Federal (STF) e conseguiu se safar de suas condenações porque indicou ministros para o cargo.

“Lula conseguiu se safar da cadeia, mas a população vai dizer para ele o seu local certo: o lixo da história de Luiz Inácio Lula da Silva. E ai, eu te digo, não vai ter petismo para ele poder se salvar”, afirmou.





Ainda segundo o deputado, atualmente, no Brasil, não existe um “modo de pensar” do PT e sim uma redoma em volta de Lula. “E quando esse líder cai, eles vão demorar pelo menos, eu chuto uns 10, 15 anos, para poder voltar a mentir e te enganar de novo”, disse.