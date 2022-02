Demitido, Adrilles afirma ter sido vítima de assédio moral na Jovem Pan

O comentarista político Adrilles Jorge afirmou, nesta quarta-feira (9/2), que está “muito magoado” com a rádioe diz ter sofrido assédio moral ao ser demitido da emissora.

O gesto feito por Adrilles foi comparado com o Sieg Heil, uma saudação nazista que, em alemão, significa 'viva a vitória'

Adrilles foi demitido da emissora depois que, na tarde desta terça-feira (8/2), ele encerrou sua participação no programa "Opinião" com um gesto semelhante a uma saudação nazista.

No programa, com William Travassos e Diogo Schelp, era discutida a fala de Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, que sugeriu que o Brasil poderia ter um partido nazista legalizado.