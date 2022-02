Vereadora mineira se muda para os Estados Unidos e renuncia pelo WhatsApp

Rosilene migrou para os Estados Unidos e alegou problemas pessoais para renunciar ao mandato de vereadora (foto: Reprodução/Rosilene Franco/Facebook)

A vereadora Rosilene Franco (PROS), de Caratinga, foi mais uma mineira do Leste do estado a se mudar para os Estados Unidos. A parlamentar, no entanto, decidiu comunicar a Câmara Municipal da cidade sobre a própria renúncia já em solo norte-americano. E ainda: através de um áudio, por WhatsApp, enviado hoje (9/2) ao presidente da Casa, Cleon Coelho (PSD).