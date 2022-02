Bolsonaro reclama de governos anteriores: 'Ah, vá para PQP, p****'

Bolsonaro reclama de governos antecessores: "Ah, vá para a p**** que pariu, porra" (foto: Reprodução / Tv Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou ao arsenal de ataques a governos anteriores. Nesta quarta-feira (9/2), em discurso durante evento em visita à Barragem de Oiticica e ao anúncio de investimentos na região em Jucurutu, no Rio Grande do Norte, o chefe do Executivo recorreu a palavrões para criticar a Fundação Nacional do Índio (Funai) e os governos antecessores. Segundo ele, sua gestão descobriu que, no passado, o órgão tinha um contrato de R$ 50 milhões para "ensinar o índio a mexer com Bitcoin".