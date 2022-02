Ciro x Lula: 'Tenta desqualificar minhas críticas por eu ter tido COVID'

Ciro Gomes em vídeo no qual reage à declaração de Lula (foto: Reprodução/Twitter Ciro Gomes)

Pré-candidato à Presidência da República nas eleições de 2022, Ciro Gomes (PDT) criticou Lula (PT), presidente entre 2003 e 2010 e cotado para disputar o pleito deste ano, nesta quarta-feira (09/02) após o ex-presidente cogitar certo "esquecimento" do pedetista. Lula sugere que Ciro, ministro da Integração Nacional entre 2003 e 2006, teria sofrido com esta "sequela" da COVID-19.









"Veja até onde chega a soberba e falta de respeito do Lula. Aqui, ele tentando desqualificar minhas críticas políticas por eu ter tido COVID. É desse jeito que vamos debater o futuro do Brasil?", inicia Ciro Gomes, com a publicação nas redes sociais.





"Não é um ato falho, olha a falta de humanidade, a falta de respeito se não a mim, que o ajudei a vida inteira, que pago um preço, os irmãos do Sul do Brasil, os irmãos do Sudeste muitas vezes me respeitam, mas não querem votar em mim porque me consideram um aliado histórico do Lula e do PT. Apenas peço a lembrança de todos que fui candidato de 1998 contra o Lula, fui candidato de 2022 contra o Lula e fui candidato em 2018 contra o Lula e contra o Bolsonaro", afirmou Ciro, no vídeo em que reage à declaração de Lula.