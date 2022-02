Bia Kicis compartilha elogios de Zema a Bolsonaro: 'Patriota e íntegro'

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em coletiva para falar sobre situacao da pandemia de COVID-19 (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press - 27/01/202)

A deputada federal Bia Kicis (PSL) divulgou, neste sábado (5/2), um trecho de uma entrevista do governador Romeu Zema (Novo) em que ele elogia o presidente Jair Bolsonaro (PL). Na fala, de novembro de 2019, Zema afirma que o presidente é "patriota e uma pessoa íntegra".Na publicação, que foi compartilhada pelo também deputado federal e filho do presidente, Eduardo Bolsonaro, Bia Kicis não alerta que a entrevista foi há mais de dois anos.No bate-papo, Zema afirma que o presidente ''tem contrariado muitos dos grupos políticos tradicionais que havia já habituado a fazer uso do estado e ele acabou quebrando esse tipo de hábito." Zema analisa que esse tipo de conduta ''causa reações''."Eu te diria que estamos agora nesse momento no Brasil pessoas que sempre tiveram o poder na mão e fizer o uso, muitas das vezes, inadequado dele, se sentem hoje incomodados com um presidente que não compartilha de hábitos nada republicanos que existiam no Brasil", disse.Zema continua: ''E essa reação esta ai para nós vermos: tudo que o presidente faz é questionado. Mas pelo que eu acompanho o presidente é um patriota, é uma pessoa íntegra mas não é perfeito... Como nem eu, nem você ou qualquer pessoa que esteja nos escutando. Todos nós temos a nossas falhas e os nosso defeitos", disse.A entrevista foi concedida à Rádio Super, de Belo Horizonte.