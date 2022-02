Vereador bolsonarista chama passaporte vacinal em BH de 'arbitrariedade'

Nikolas participou de ato contra vacina em Londres (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O vereador de Belo Horizonte, Nikolas Ferreira (PRTB), foi às redes sociais na noite desta quarta-feira (2/2) para criticar o passaporte vacinal e a exigência de teste negativo , que passou a ser exigido pela prefeitura da cidade em eventos com mais de 500 pessoas. Apoiador do presidente Jair Bolsonaro, o parlamentar de 25 anos se referiu à medida como uma "arbitrariedade".

“Encaminhamos agora um ofício externo ao Ministério Público para requerer uma intervenção imediata quanto ao decreto irracional do Kalil que impõe a apresentação do cartão de vacina e teste negativo para eventos acima de 500 pessoas”, afirmou o vereador.

A exigência do teste negativo em BH ocorreu em virtude da explosão de casos de COVID-19 nas últimas semanas em BH. A prefeitura descartou o fechamento do comércio não-essencial, entendendo que o aumento de contaminações vai passar no decorrer deste mês.





“Não vamos dar trégua para arbitrariedades”, afirmou o parlamentar.

Ato antivacina

Ferreira tomou as duas doses da vacina contra o coronavírus, mas disse que se imunizou por imposição. O parlamentar participou de ato antivacina em Londres no mês passado.

O jovem foi o segundo mais votado nas últimas eleições municipais, com mais de 28 mil votos. Em sua posse, ele prometeu combater a esquerda e ser um defensor das ideias do presidente Jair Bolsonaro.