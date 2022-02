Ciro: 'Lula passou 20 anos dizendo que Alckmin era o Satanás'

AM

“O Lula quer que todo mundo esqueça como ele pegou o país e como ele entregou, com a Dilma. Ele quer passar uma lavagem cerebral para que a gente esqueça que ele passou vinte anos dizendo que o PSDB e o Alckmin eram o ajuntamento do Satanás. Todo mundo era contra eles. E agora ele tá fazendo um grande conchavo para ver se tira o povo da jogada. O que aconteceu: o mesmo partido, do Lula, e o mesmo agente, a Dilma, levaram o povo para o consumo e depois quebraram o país”, afirmou Ciro durante entrevista para a rádio Máxima, de Guaratinguetá (SP).





A possível aliança entre Lula e Alckmin é questionada dentro e fora do Partido dos Trabalhadores (PT). Uma ala da legenda enxerga a união como erro estratégico do ex-presidente, por acreditar que Alckmin representa a mesma figura que o ex-presidente Michel Temer (MDB) foi para a ex-presidente Dilma Rousseff (PT).