Depois de ir em jogo sem se vacinar, Zambelli é alvo de investigação

Carla Zambelli foi até o Castelão no domingo (30/1) (foto: Redes Sociais/Reprodução) Fortaleza e Sousa-PB, na Arena Castelão, no Ceará, sem ter tomado nenhuma dose da A deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) assistiu, no domingo (30/1), ao jogo entre, na Arena Castelão, no Ceará, sem ter tomado nenhuma dose da vacina contra a COVID . O estádio pede o comprovante vacinal para entrada de torcedores.

O jogo foi válido pela Copa Nordeste e o Fortaleza venceu por 5 a 0.

De acordo com o governo do Ceará, desde 29 de janeiro de 2022, foi mantida a exigência do passaporte sanitário, com as duas doses da vacina contra COVID, para as pessoas possam entrar em eventos, restaurantes, bares, barracas de praia e academias.

deputada bolsonarista já contraiu a COVID-19. De acordo com ela, por já ter tido o vírus, ela tem imunidade muito maior que a conferida pelas vacinas. Nas redes, Zambelli já declarou que não irá se vacinar porque não acredita na eficácia dos imunizantes.

Pela regra, os clubes mandantes de jogos são responsáveis pela operação do estádio no dia da partida. Neste caso, o Fortaleza.

Depois da má repercussão do caso, Marcelo Paz, presidente do Fortaleza, foi até as redes sociais negar o convite feito pelo clube para a deputada. De acordo com ele, a parlamentar foi convidada pelo conselheiro Eduardo Sales, e não pelo time.





“O Fortaleza não vai ser palanque político para ninguém. Estamos em um ano eleitoral. Nenhum momento eu favoreci nenhum candidato, seja de esquerda ou direita. Vamos evitar qualquer situação que possa gerar uma interpretação equivocada. Que a gente possa voltar a falar de futebol, que é o que importa”, resumiu.

O caso será investigado pelo governo do Ceará.