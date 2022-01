'Zambelli mentirosa': internet critica deputada por informação falsa

Após série de mentiras, internautas criticam a deputada Carla Zambelli (foto: Agência Brasil/Reprodução )

No Twitter, internautas impulsionam a hashtag #ZambelliMentirosa e o assunto esteve entre os mais comentados nesta segunda-feira (31/01) e já ultrapassou os 4 mil tuítes. O movimento virtual é uma crítica às recentes publicações da deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP).













Mentiu ano passado sobre o voto e agora mentiu de novo... ficou feio hein #ZambelliMentirosa pic.twitter.com/36guL9L0dG %u2014 artevillar (@artevillar1) January 26, 2022



Dinheiro público





A deputada viajou aos Estados Unidos para participar da Marcha Nacional pela Vida contra o aborto, realizada em Washington e, aproveitou a ocasião para realizar passeios turísticos e se deleitar em restaurantes de alta gastronomia.





Nas redes sociais, ela afirmou que a viagem foi paga com recursos próprios. Pressionada pela população, Zambelli admitiu, no último dia 25, que utilizou dinheiro público para arcar com os gastos da viagem.





De acordo com informações publicadas no portal da Câmara dos Deputados, a viagem era uma "missão oficial de Zambelli, entre os dias 19 e 23 de janeiro" com o objetivo de "participar do evento March for Life e de visita ao parlamento americano". Os gastos envolveram o pagamento de quatro diárias e meia no valor de R$ 2.431,04 cada, totalizando R$ 10.939,68.





Sem dúvida nenhuma Carla Zambeli é uma das maiores vergonhas públicas que o Brasil já teve nos últimos anos!!!Espero que essa senhora seja esquecida no bueiro da história esse ano!!! pic.twitter.com/SxPvwoe3uO %u2014 R X Fortaleza %u270C!!!!!!!!!! (@XAVIERCEARENSE) January 31, 2022

