Lula e Alckmin se encontram em jantar em São Paulo

Lula e Alckmin se encontram em jantar (foto: Ricardo Stuckert)

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, e o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que deixou o PSDB na semana passada, se encontraram neste domingo (19/12), em um jantar beneficente em São Paulo (SP). É a primeira aparição junta de ambos desde o início da articulação que tenta emplacar Alckmin como candidato a vice-presidente em chapa encabeçada por Lula na eleição do próximo ano

Mais presenças

Eles participam de uma confraternização do Grupo Prerrogativas, organização formada por advogados partidários do amplo direito de defesa. A lista de presença do evento tem outros caciques políticos importantes, como Márcio França (PSB), ex-governador de São Paulo, e Rodrigo Maia (sem partido-RJ), deputado federal.Está previsto um discurso de Lula em um púlpito montado no local. Geraldo Alckmin chegou primeiro e foi para uma sala reservada, que só pode ser acessada por convidados que possuem uma pulseira especial. Lá, os jornalistas convidados não entram. Lula também se dirigiu à àrea exclusiva. O restaurante escolhido foi o Figueira Rubayat.Alckmin deixou de ser tucano e, agora, pode rumar ao PSB . Há conversas para filiá-lo. Se a adesão acontecer, ele pode compor a chapa de Lula. Para isso, socialistas e petistas precisariam chegar a acordos sobre apoios em alguns estados. Em São Paulo, por exemplo, o PSB tem França, mas o PT tem Fernando Haddad, ex-prefeito da capital estadual.Neste domingo, mais cedo, Alckmin se reuniu com o deputado federal fluminense Marcelo Freixo, recém-saído do PSOL rumo ao PSB. Em 2018, o paulista terminou a eleição presidencial em quarto lugar.Em 2006, ele e Lula se enfrentaram no segundo turno nacional. O petista levou a melhor.O convescote aglutina dezenas de políticos de diferentes espectros ideológicos, como o o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP); a presidente do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR) e o governador do Maranhão, Flávio Dino (PSB).Lá também está o governador de Pernambuco, Paulo Câmara (PSB); o ex-prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto (que concorreu às prévias do PSDB contra Doria e Eduardo Leite). Também estão presentes o senador Renan Calheiros (MDB-AL) e o presidente nacional do MDB, Baleia Rossi.