Homem é preso após tentar jogar ovo em Bolsonaro; veja vídeo

Um homem foi preso nesta segunda-feira (31/1) depois de tentar jogar um ovo no presidente Jair Bolsonaro (PL), em Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro. Bolsonaro pousou na região mais cedo, antes de seguir para São João da Barra, onde participaria do lançamento da pedra fundamental da termelétrica GNA 2.

O jovem foi detido e encaminhado para uma delegacia da Polícia Federal. Ele estava um pouco distante do presidente e não chegou a acertar o ovo. No momento da tentativa, o presidente cumprimentava apoiadores.

Em abril do ano passado, uma comitiva do presidente também foi recebida com ovos por manifestantes em frente ao prédio da Bolsa de Valores, em São Paulo.