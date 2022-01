Eduardo Bolsonaro lamenta vítimas em SP: 'Minha equipe acompanha situação'

Eduardo Bolsonaro estava com a família em Orlando, nos EUA

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL) postou uma mensagem nas redes sociais, na tarde desta segunda-feira (31/1) lamentando as mortes em decorrência das chuvas no estado de São Paulo.

“Lamento muito as vítimas das enchentes no estado de São Paulo. Minha equipe tem acompanhado a situação e agido junto aos Ministérios para colaborar na solução desta calamidade”, disse.

As fortes chuvas no estado desde o fim de semana já provocaram a morte de 21 pessoas, de acordo com a Defesa Civil de São Paulo.