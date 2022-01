PDT aciona TSE contra aplicativo da família Bolsonaro

AM

O aplicativo foi lançado por uma iniciativa do filho do presidente e vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro (Republicanos). A ferramenta é foi criada para que os apoiadores da família acompanhem as mensagens enviadas pelo presidente e pelos seus filhos (Flávio, Carlos e Eduardo) nas redes sociais como Telegram, YouTube e Twitter.





Carlos foi o responsável pela campanha eleitoral de Bolsonaro em 2018 e o presidente quer que ele seja o comandante nas eleições deste ano. Apesar disso, uma ala bolsonarista discute a importância de o presidente contratar um marqueteiro profissional para a campanha eleitoral de 2022.

No documento enviado ao TSE, o PDT diz que o app pode ser enquadrado na sessão de crimes eleitorais. “A unificação de informações sobre a família Bolsonaro potencializará a difusão do arsenal de fake news arquitetado pelo presidente da República e por todos aqueles da sua estirpe, em ordem a macular a integridade do regime democrático”, escreveu o PDT.





“Todo esse arsenal profanador dos princípios estruturadores do direito eleitoral e da administração pública, muito provavelmente foi construído por meio de financiamento através de fontes vedadas nesse período de pré-campanha”, diz o partido no documento.





O app já está disponível pela APP Store e já pode ser baixado pelos apoiadores do presidente. Basta pesquisar: "Bolsonaro TV".