Moro sobre Bolsonaro: 'Falta coragem. Já é covarde na Austrália'

Ex-juiz Sergio Moro foi ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro (foto: EVARISTO SÁ/AFP) O ex-juiz Sergio Moro acusou, nesta quinta-feira (20/1), o presidente Jair Bolsonaro (PL) de orquestrar uma série de ataques contra ele via redes sociais.

De acordo com Moro, que deve ser candidato nas eleições presidenciais deste ano , Bolsonaro não tem coragem de o atacar pessoalmente.





“Como lhe falta coragem, Bolsonaro terceirizou seus ataques a mim. Mandou um produtor de fake news do outro lado do mundo preparar um vídeo cheio de mentiras e teorias da conspiração. Bolsonaro já é covarde na Austrália”, escreveu.

Como lhe falta coragem, Bolsonaro terceirizou seus ataques a mim. Mandou um produtor de fake news do outro lado do mundo preparar um vídeo cheio de mentiras e teorias da conspiração. Bolsonaro já é covarde na Austrália. %u2014 Sergio Moro (@SF_Moro) January 20, 2022

No post, Moro cita o vídeo gravado por um apoiador do presidente morador da Austrália que crítica o ex-ministro com mensagens vazadas da Operação Lava-Jato. As imagens viralizaram nas redes sociais.





O possivel pré-candidato ficou conhecido por comandar, entre março de 2014 a novembro de 2018, em primeira instância, os processos relacionados aos crimes identificados na Lava-Jato, envolvendo grande número de políticos, empreiteiros e empresas.





Moro e Bolsonaro têm uma relação conturbada desde a saída do ex-juiz do Ministério da Justiça. Ao deixar a pasta, Moro acusou o chefe do Executivo de interferir em investigações da Polícia Federal (PF) para ajudar os filhos.