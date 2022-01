Em busca de parceria comercial, Bolsonaro desembarca no Suriname nesta quinta

Presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: Edu Andrade/Ascom/ME) O presidente Jair Bolsonaro (PL) desembarcou nesta quinta-feira (20/1) em Paramaribo, no Suriname. Amanhã, o chefe do Executivo viaja para Georgetown, na Guiana. O foco da viagem está na cooperação econômica diante das descobertas recentes de petróleo e gás na região.





O convite para a visita ao país que faz fronteira com o Pará partiu do presidente do Suriname, Chandrikapersad Santokhi. Antes da pandemia, ele também foi convidado pelo presidente da República Cooperativa da Guiana, Irfaan Ali, a visitar a nação.





Em nota, o Itamaraty informou que o foco da viagem é "o fortalecimento das relações bilaterais, em cenário de retomada do diálogo estratégico entre os governos e de perspectivas de maior desenvolvimento econômico e social no Suriname e na Guiana, impulsionado pelas descobertas recentes de petróleo e gás".