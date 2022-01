Doria promete vacinar todas as crianças em 3 semanas

Governador de São Paulo, João Doria (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press) O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) anunciou nesta quinta-feira (20/1) que o estado começará a vacinar contra a covid-19, “imediatamente”, crianças e adolescentes com a CoronaVac. Anúncio foi feito minutos após a autorização do uso emergencial do imunizante pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).





Segundo Doria, a expectativa é de vacinar todas as crianças com a primeira dose em no máximo três semanas:

Prepare o braço, molecada!



Anvisa autoriza vacinação de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos com Coronavac.



Iniciaremos imediatamente a vacinação. Esperamos imunizar toda garotada em, no máximo, 3 semanas.



Todos virando %uD83D%uDC0A%uD83D%uDC0A — João Doria (@jdoriajr) January 20, 2022



A Anvisa autorizou, hoje, a aplicação da CoronaVac em crianças a partir de 6 anos; em dezembro, tinha liberado o imunizante da Pfizer em crianças a partir de 5 anos.





O Instituto Butantan, responsável pela produção da CoronaVac no Brasil, solicitou a liberação do uso da vacina em crianças a partir de 3 anos, mas a maioria do colegiado da Anvisa aprovou o uso apenas em crianças a partir de 6 anos de idade.





O governador já tinha prometido que iniciaria a vacinação infantil com a CoronaVac assim que a Anvisa liberasse o uso do imunizante em crianças. Doria confirmou o prazo de três semanas para aplicação da dose inicial contra a covid-19 em todas as 4,3 milhões de crianças de São Paulo. Após o aval da Anvisa, haverá uso imediato de 8 milhões de doses da CoronaVac nos 645 municípios paulistas. Outros 7 milhões de vacinas serão oferecidas a estados e Prefeituras que tiverem interesse no imunizante do Instituto Butantan.





*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro