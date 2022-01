Ciro Gomes adianta slogan de sua campanha presidencial

Campanha de Ciro toma forma (foto: Divulgação) Mirando nas eleições deste ano, Ciro Gomes (PDT), pré-candidato à Presidência da República, antecipou o slogan de sua campanha.





“A ansiedade é tanta que decidi antecipar esta logomarca para vocês. Esta frase é mais que um slogan, é o lema da minha vida ! Há mais surpresas na sexta. Vamo que vamos!”, escreveu Ciro em seu perfil do Twitter, nesta quarta-feira (19/1).









“A rebeldia da esperança”. Esse é o nome do slogan e também lema de vida, segundo o político. O lançamento oficial da pré-candidatura do cearense está marcado para a tarde desta sexta-feira (21), em Brasília, com transmissão ao vivo pela internet.









Divulgada no último dia 14, a pesquisa do Instituto Ipespe mostra que Ciro tem 7% das intenções de votos para a Presidência. O pedetista está atrás de Sergio Moro (Podemos), com 9%, de Jair Bolsonaro (PL), 24%, e do ex-presidente Lula (PT), que lidera o ranking com 44% das preferências de votos.





*Estagiário sob a supervisão de Andreia Castro