'Pretendo não ficar a vida toda por aqui, fiquem tranquilos', diz Bolsonaro

A declaração ocorreu durante a live semanal do presidente (foto: Alan Santos/PR) O presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta quinta-feira (13/01) durante transmissão de live pelas redes sociais que "pretende não ficar a vida toda" na presidência e que, por isso, "'o pessoal da esquerda' poderia ficar 'tranquilo'".

Porém, em tom de ironia, emendou que, na verdade, não devem ficar "tão tranquilos" porque quando ele deixar o Planalto, pretende deixar alguém de seu perfil na cadeira palaciana. A declaração ocorreu após o chefe do Executivo comentar que pretende enviar ao Congresso, em caráter de urgência, para que a Carteira de Habilitação tenha validade de 10 anos para condutores até os 75 anos de idade.

Bolsonaro justificou exemplificando que o limite para a aposentadoria de ministros em órgãos como o Supremo Tribunal Federal (STF), Supremo Tribunal de Justiça (STJ) e Tribunal de Contas da União (TCU) é de 75 anos.

"Afinal de contas, qual o limite de idade para o pessoal do STF? 75 anos. E para o STJ ? 75 anos. Também para o TCU. Para presidente, não tem. Pretendo não ficar a vida toda por aqui, fiquem tranquilos. Pessoal da esquerda fica tranquilo. Mas não tão tranquilo porque quando eu sair vai entrar alguém do nosso perfil, com toda certeza", alegou.

De acordo com o texto atual, a CNH tem validade de dez anos para condutores com até 50 anos de idade. O prazo atual, de cinco anos, continua para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos. Já a renovação a cada três anos, vale apenas para os motoristas com 70 anos de idade ou mais.