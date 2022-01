Exame/Ideia: Lula tem 41% das intenções de voto contra 24% de Bolsonaro

Ex-presidente Lula tem 41% das intenções de voto no primeiro turno (foto: Miguel Schincariol/AFP e EVARISTO SÁ/AFP)

O ex-presidente Lula ampliou a vantagem sobre o atual presidente, Jair Bolsonaro (PL), nas pesquisas eleitorais. A última delas, divulgada nesta quinta-feira (13/1), pelo Instituto Ideia, contratada pela revista Exame, mostra que o petista tem atualmente 41% das intenções de voto no primeiro turno, contra 24% do atual presidente. Além disso, Lula venceria qualquer adversário em um eventual segundo turno.

Em terceiro lugar na pesquisa está o ex-ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro (Podemos), com 11%. Em quarto lugar, está o ex-governador Ciro Gomes (PDT), com 7%, e na quinta colocação, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), com 4%. A pesquisa aponta um crescimento do petista. No último levantamento feito pela Exame/Ideia, em dezembro de 2021, ele tinha 37% das intenções de voto, enquanto Bolsonaro registrou 27%.

Ao todo, 1.500 pessoas foram ouvidas por telefone entre os dias 9 e 13 de janeiro. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O grau de confiança da pesquisa é de 95%, segundo o instituto. A pesquisa Exame/Ideia está registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número BR-03460/2022.

Confira alguns cenários traçados pela pesquisa:

Primeiro turno

Cenário 1 - Estimulada

Lula (PT): 41%

Jair Bolsonaro (PL): 24%

Sergio Moro (Podemos): 11%

Ciro Gomes (PDT): 7%

João Doria (PSDB): 4%

Rodrigo Pacheco (PSD): 1%

Simone Tebet (MDB): 0%

Aldo Rebelo (sem partido): 0%

Alessandro Vieira (Cidadania): 0%

André Janones (Avante): 0%

Leonardo Péricles (UP): 0%

Luiz Felipe D'Ávila (Novo): 0%

Ninguém/Branco/Nulo: 7%

Não sabem: 4%

Cenário 2 - Espontânea

Lula (PT): 34%

Jair Bolsonaro (PL): 20%

Sergio Moro (Podemos): 4%

Ciro Gomes (PDT): 4%

João Doria (PSDB): 1%

Rodrigo Pacheco (PSD): 0%

Simone Tebet (MDB): 0%

Aldo Rebelo (Sem partido): 0%

André Janones (Avante): 0%

Outros: 1%

Ninguém/Branco/Nulo: 12%

Não sabem: 25%

Segundo turno

Lula x Jair Bolsonaro

Lula: 49%

Bolsonaro: 33%

Branco/Nulo: 13%

Não sabem: 5%

Lula x João Doria

Lula: 49%

Doria: 26%

Branco/Nulo: 21%

Não sabem: 4%

Lula x Sergio Moro

Lula: 47%

Sergio Moro: 30%

Branco/Nulo: 19%

Não sabem: 4%

Lula x Ciro Gomes

Lula: 47%

Ciro Gomes: 25%

Branco/Nulo: 24%

Não sabem: 4%

Ciro x Jair Bolsonaro

Ciro: 40%

Bolsonaro: 34%

Branco/Nulo: 19%

Não sabem: 7%

Sergio Moro x Jair Bolsonaro

Moro: 38%

Bolsonaro: 32%

Branco/Nulo: 25%

Não sabem: 5%

Jair Bolsonaro x João Doria

Bolsonaro: 34%

João Doria: 28%

Branco/Nulo: 31%

Não sabem: 6%